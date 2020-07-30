"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков

Украинская модель plus size опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой позирует в море. Фото: Instagram

31-летняя Мила Кузнецова поразила новым фото с отдыха в Стрелковом, что на Херсонщине. Украинская модель plus size опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой позирует в море и щеголяет грудью. На море были волны, и Кузнецова решила попрыгать по ним, как в детстве. В результате этого и слетел с нее купальник.

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"Азовское море, Стрелковое, база "Радуга". Сегодня на море волны - и я, как в детстве, часами прыгала по ним, ловя при этом купальник. Результат таких развлечений: лежу в постели вся в сметане и с воспаленной кожей. Весь день провела в море", - написала модель в своем Instagram.

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