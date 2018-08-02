Лорак оторвалась на вечеринке с Басковым и Киркоровым

Певица Ани Лорак повеселилась на афтерпати в честь открытия фестиваля "ЖАРА". Звезда развлекалась в компании российских звезд. Видео с вечеринки опубликовал Филипп Киркоров на своей странице в Instagram.
"Кульминация AFTERPARTY в честь Открытия фестиваля" ЖАРА ". И, конечно, мы не удержались и запремьерилы в эту ночь с Николаем Басковым, нашу" IBIZA ", которой от рождения то всего четыре дня", - подписал он ролик.
На видео Ани Лорак поет в компании Баскова и Киркорова. При этом оба артиста ведут себя очень откровенно по отношению к певице.
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"Почти растерзали! Суют ей микрофон по очереди", - возмутились в сети.
Кульминация AFTERPARTY в честь Открытия фестиваля "ЖАРА" @zharafest в имении @eminofficial @agalarovaras , и конечно же мы не удержались и запремьерили в эту ночь с @nikolaibaskov , нашу "IBIZA", которой отроду то всего 4 дня, а уже 1 место iTunes и не только, в кругу друзей и коллег,да ещё это все произошло в ПОЛНОЕ ЛУТНОЕ ЗАТМЕНИЕ , причём самое длинное в истории человечества!❗️❗️❗️ Интересно, это ХОРОШИЙ ЗНАК?🙌😱👁🌚💫 #Repost @nikolaibaskov with @get_repost ・・・ По многочисленным просьбам на вечеринке #GQ у @eminofficial мы всё-таки спели с @fkirkorov долгожданную #ИБИЦА #подритмыибицы #жара С участием @anilorak @nastya_slava @sogdianamusic @keti_one_official @chistyakova_ionova @ekaterinakozhevnikova @gvleps @eminofficial @marinadjundiet @mzakharovamid @navatskiy @baranovskaya_tv
"Филипп ну всех пощупал. Вас на красный цвет тянет", - добавили в комментариях.
"Ох, Филипп и страстный. Лорак так прижал, что забыл, что она замужем. Жгут от души. Какая песня, такие и страсти", - отметили пользователи.
Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак поймали на измене.
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