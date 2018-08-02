Лорак оторвалась на вечеринке с Басковым и Киркоровым

Киркоров и Басков удивили поведение по отношению к Лорак

Певица Ани Лорак повеселилась на афтерпати в честь открытия фестиваля "ЖАРА". Звезда развлекалась в компании российских звезд. Видео с вечеринки опубликовал Филипп Киркоров на своей странице в Instagram.

"Кульминация AFTERPARTY в честь Открытия фестиваля" ЖАРА ". И, конечно, мы не удержались и запремьерилы в эту ночь с Николаем Басковым, нашу" IBIZA ", которой от рождения то всего четыре дня", - подписал он ролик.

На видео Ани Лорак поет в компании Баскова и Киркорова. При этом оба артиста ведут себя очень откровенно по отношению к певице.

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"Почти растерзали! Суют ей микрофон по очереди", - возмутились в сети.

"Филипп ну всех пощупал. Вас на красный цвет тянет", - добавили в комментариях.

"Ох, Филипп и страстный. Лорак так прижал, что забыл, что она замужем. Жгут от души. Какая песня, такие и страсти", - отметили пользователи.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак поймали на измене. В сети появились некоторые подробности о девушке, которую заметили в компании Мурата. Стало известно, что Яна Беляева закончила Академию адвокатуры Украины, а сейчас занимается бизнесом в сфере продаж, а именно - продажей одежды и обуви в социальной сети Instagram.