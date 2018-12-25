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вторник, 25 декабря 2018 13:22

Лорак опубликовала трогательный пост в день развода

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Лорак опубликовала трогательный пост в день развода
Лорак опубликовала трогательное фото с дочкой. Фото: ТСН

Певица Ани Лорак показала трогательное фото со своей дочкой. Снимок певица опубликовала, 24 декабря, в день судебного заседания по ее разводу с мужем Муратом Налчаджиоглу.

На фото певица вместе с дочерью стоят возле украшенной новогодней елки.

"Мы украсили елку. Значит, скоро будет Новый год", - написала под фото Лорак.

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Поклонники поддержали певицу. В комментариях желали оставить все трудности в прошлом году, и преодолеть все проблемы.

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☃️Мы нарядили елочку . ❄️Значит скоро будет Новый Год!

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Ани Лорак подала на развод 4 декабря. Производство, в котором говорится о том, что истец Каролина Куек хочет расторгнуть брак, показали в сети.

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Дата
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