Ани Лорак опозорилась с новым заявлением. Фото: instagram.com/anilorak

Артистка 42-летняя Ани Лорак выступила на "Новой волне" в Сочи, РФ. Накануне, 16 и 17 августа, певица сыграла концерты в Одессе.

На фестивале Лорак поделилась с журналистами, что осенью выпустит альбом, в котором будет и украиноязычная песня. Об этом сообщает Telegram-канал "Культурная прачечная".

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"Думаю, это порадует моих поклонников, потому что в музыке нет национальности, она звучит от сердца", - отметила певица.

За годы независимости в Украине появлялись артисты, своим творчеством прославившие ее на весь мир. Однако есть исполнители, после событий 2014 года занявшие позицию "культура и политика не взаимосвязаны" и без угрызения совести продолжающие деятельность на территории страны-агрессора.