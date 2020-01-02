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четверг, 02 января 2020 13:55

Лободу высмеяли за откровенный наряд
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Певица Светлана Лобода выбрала для новогоднего выступления крайне откровенный наряд, который едва прикрывал интимные места. Снимки и видео с новогоднего выступления звезда показала на своей странице в Instagram.

На фото Лобода предстает перед камерой в откровенном наряде – куски ткани едва прикрывают грудь певицы. Такие же лоскуты создают нечто похожее на короткую юбку. Образ певица дополнила большой широкополой шляпой с бахромой и рукавами-лампасами.

instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial

Не всем подписчикам понравился откровенный образ Лободы. Некоторые отметили, что на костюм артистки явно не хватило ткани, другие - что излишняя сексуальность выглядит вульгарно.

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Светлана Лобода всегда просит у организаторов своих концертов новый чайник и не менее 2 охранников. Все требования Лободы уместились на 15 страницах. Летает Светлана только бизнес-классом. Номер в отеле - президентский люкс. Авто должно быть только Rolls-Royce или Maybach не старше 2 лет, везде вай-фай, в гримерке - напитки и закуски с "ресторанной подачей". Из напитков Лобода требует итальянское вино 12-летней выдержки и шампанское Dom Perignon.

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02
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