Лобода засветила аппетитные формы в бикини

Певица 37-летняя Светлана Лобода поразила подписчиков пикантными фотографиями. Публикует фото в Instagram.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Звезда соблазнительно позировала на надувном единороге. Лобода одета в черное бикини. Образ дополнила шляпой и солнцезащитными очками.

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"Время для отдыха", - подписала снимок артистка.

Итальянский дизайнер и модель 29-летняя Валентина Фрадеграда опубликовала эротические фотографии в Instagram. На последнем снимке она позирует обнаженной на фоне реки и гор.