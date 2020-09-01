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вторник, 01 сентября 2020 11:23

Лобода засветила аппетитные формы в бикини
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Певица 37-летняя Светлана Лобода поразила подписчиков пикантными фотографиями. Публикует фото в Instagram.

Лобода щеголяет стройной фигурой
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Лобода щеголяет стройной фигурой
Лобода щеголяет стройной фигурой
Лобода щеголяет стройной фигурой
Лобода щеголяет стройной фигурой

Звезда соблазнительно позировала на надувном единороге. Лобода одета в черное бикини. Образ дополнила шляпой и солнцезащитными очками.

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"Время для отдыха", - подписала снимок артистка.

Итальянский дизайнер и модель 29-летняя Валентина Фрадеграда опубликовала эротические фотографии в Instagram. На последнем снимке она позирует обнаженной на фоне реки и гор.

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