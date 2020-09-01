Лобода засветила аппетитные формы в бикини

Певица 37-летняя Светлана Лобода поразила подписчиков пикантными фотографиями. Публикует фото в Instagram.
Звезда соблазнительно позировала на надувном единороге. Лобода одета в черное бикини. Образ дополнила шляпой и солнцезащитными очками.
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"Время для отдыха", - подписала снимок артистка.
Итальянский дизайнер и модель 29-летняя Валентина Фрадеграда опубликовала эротические фотографии в Instagram. На последнем снимке она позирует обнаженной на фоне реки и гор.
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