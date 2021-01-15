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пятница, 15 января 2021 08:36

Лобода в бикини показала ягодицы на фоне океана

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Певица 38-летняя Светлана Лобода отдыхает на Мальдивах и уже успела порадовать поклонников фото в купальнике.

Так, на странице в Instagram артистка опубликовала кадр, на котором позировала на фоне океана в леопардовом мини-бикини, демонстрируя загорелые ягодицы и стройные ноги.

"Мир. Любовь", - подписала снимок звезда.

Автор: instagram.com/lobodaofficial
  Певица Светлана Лобода отдыхает на Мальдивах
Певица Светлана Лобода отдыхает на Мальдивах

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А в комментариях получила как положительные, так и отрицательные отзывы.

"Хороший орех. Невероятная красота", "Фигура огонь", " Кажется, кто-то себе ноги отфотошопил", "Только у Светланы Сергеевны от каждого нового фото получаешь эстетическое наслаждение", "Как с обложки, роскошно", - пишут пользователи сети.

Недавно Светлана Лобода опубликовала жаркие фотографии в Instagram. На снимке певица позирует в цветастом раздельном купальнике. Образ дополнила солнцезащитными очками. Женщина устроила фотосессию на пляже.

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