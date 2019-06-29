Лобода тайно выступила с россиянином в Киеве на День Конституции

Певица Светлана Лобода, которая в последнее время проживает в России, тайно выступила в Киеве в День Конституции.
Как отмечается, певица вышла на сцену одного из киевских клубов вместе с певцом и шоуменом Александром Реввой. Об этом сообщает "Сегодня".
Артисты не сообщали о концерте в Украине. Стоит указать, что LOBODA впоследствии опубликовала в своем Instagram видео выступления в Киеве, однако вскоре удалила его. Позже певица все же показала несколько сторис и снова запостила видео с выступления.
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"В этот день мы были с ВАМИ #киев#деньКонституции", - подписала ролик LOBODA.
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В этот день мы были с ВАМИ #киев #деньКонституции 🐯❤️ @arthurpirozhkov
Российская церемония вручения премий знаменитостям состоялась в Москве. На мероприятие появились украинские артисты - LOBODA, Ани Лорак, Макс Барских, Миша Романова, MARUV и ALEKSEEV.
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