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понедельник, 19 июля 2021 18:47

Лобода проведет концерт в Одессе: как отреагировали на это украинцы

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Лобода проведет концерт в Одессе: как отреагировали на это украинцы
Светлана Лобода проведет концерт в Украине. Фото: lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и выступает в России, собралась приехать в Украину. 14 августа артистка запланировала концерт в Одессе.

Концерт должен состояться в клубе Ibiza Beach Club, об этом стало известно на странице в Instagram заведения.

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Стоимость билетов на концерт Лободы стартует от 1,3 тыс. грн.

Мысли украинцев относительно выступления знаменитости в Одессе разделились. Одни обрадовались и с удовольствием ждут концерт, а другие - раскритиковали певицу.

"Вот это новость! Класс", "Х**ня полная", "Это просто не может быть, вау", "За нее еще и платить надо?", "Вот так новость", - пишут люди.

Ани Лорак, которая во время российской агрессии против Украины выступала на концерте для военно-морского флота РФ, также анонсирует концерт в Одессе.

Концерты Лорак запланированы на 16 и 17 августа.

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