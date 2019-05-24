Лобода показала ребенка Тилля Линденмана

Лобода показала фото 12-месячной дочери. Фото: pics.utro.ru

Певица Светлана Лобода показала свою младшую дочь Тильду, которой сегодня исполнился год.

Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

"Нашей любви 1 год. Тильда", - подписала снимок Лобода.

Фоловеры певицы приветствовали малышей с днем ​​рождения.

"Так быстро время прошло", "Сладкая. Поздравляем вкусную девочку", "Пышка", "Уже?! Такая большая. Счастье ей и здоровья!", "Милота, две кошечки", "Здоровье ребенку и маме" , - пишут в комментариях.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Нашей любви 1 год❤️#Тильда Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 24 Май 2019 в 5:07 PDT

Отцом ребенка называют солиста популярного немецкого группы Rammstein Тилля Линденман. Мужчина предпочитает держать в секрете отношения с украинской певицей Светланой Лободой.