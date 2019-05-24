Лобода показала ребенка Тилля Линденмана

 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 1602
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 2916
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2313
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3078
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5463
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16275
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 558
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2673
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5904
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1773
Фото
Все фото
8
5
4
4
12
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Максу Барских приписывают роман с известной топ-моделью
Максу Барских приписывают роман с известной топ-моделью
В сети появились первые романтические фото Потапа и Каменских
В сети появились первые романтические фото Потапа и Каменских
Украинский ведущий стал первым мужчиной в жизни работа Софии
Украинский ведущий стал первым мужчиной в жизни работа Софии
Лягушки и кинжалы: странные увлечения звезд
Лягушки и кинжалы: странные увлечения звезд
Видео
Все видео
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
Где и когда состоится свадьба Насти Каменских и Потапа
Где и когда состоится свадьба Насти Каменских и Потапа
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
5-летняя дочь Ким Кардашьян сняла первый клип
5-летняя дочь Ким Кардашьян сняла первый клип
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Просмотров: 126
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 4221
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2673
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 603
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1296
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 мая 2019
Просмотров: 522
Не мій голос
Є люди, які спеціально говорять по телефону чужими голосами. От у мене був такий студент Женька — дивовижно точно імітував мій голос, дзвонив ...
пятница, 24 мая 2019 16:02

Лобода показала ребенка Тилля Линденмана

  Комментировать
Лобода показала ребенка Тилля Линденмана
Лобода показала фото 12-месячной дочери. Фото: pics.utro.ru

Певица Светлана Лобода показала свою младшую дочь Тильду, которой сегодня исполнился год.

Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

"Нашей любви 1 год. Тильда", - подписала снимок Лобода.

Фоловеры певицы приветствовали малышей с днем ​​рождения.

"Так быстро время прошло", "Сладкая. Поздравляем вкусную девочку", "Пышка", "Уже?! Такая большая. Счастье ей и здоровья!", "Милота, две кошечки", "Здоровье ребенку и маме" , - пишут в комментариях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слишком вульгарно" - Лобода взорвала сеть новым снимком

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Нашей любви 1 год❤️#Тильда

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Отцом ребенка называют солиста популярного немецкого группы Rammstein Тилля Линденман. Мужчина предпочитает держать в секрете отношения с украинской певицей Светланой Лободой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лобода показала ребенка Тилля Линденмана». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

"Нью-Йорк Айлендерс" начал легендарную серию в Кубке Стэнли

На стадионе погибли более 300 болельщиков

Самое читаемое
Луценко говорит, что будет генпрокурором и &quot;не прогнет позвоночник&quot;
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
 4 Просмотров: 57396
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 55463
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею 2 Просмотров: 29962
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского
Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского Просмотров: 24100
Создали &quot;словарь Зеленского&quot;
Создали "словарь Зеленского" 2 Просмотров: 15192
Знаменитости
Тина Кароль показала пикантное фото в белье
Тина Кароль показала пикантное фото в белье Просмотров: 2142
Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом
Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом Просмотров: 2853
Обокрали и разбили авто известного комика
Обокрали и разбили авто известного комика Просмотров: 8946
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
 Просмотров: 972
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 55481
Больше всего комментируют
13
Зеленский прокомментировал референдум о мире с Россией
5
"Достаточно очковтирательства в ВСУ" - Хомчак сделал первое заявление
4
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
3
Вакарчук раскритиковал "референдумы" от Администрации Зеленского
3
У Порошенко хотят конфисковать все имущество
Голосов: 35055
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua