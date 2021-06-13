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воскресенье, 13 июня 2021 17:17

Лобода показала потное тело

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Лобода показала потное тело
Певица Светлана Лобода показала, как изнуряет себя тренировками. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода показала, какими усилиями ей приходится держать себя в форме.

Исполнительница опубликовала в Instagram видео изнурительной тренировки. В ролике звезда с макияжем и пышной прической, одета в топ и лосины, делает упражнения на пресс под наблюдением тренера. Занятия даются певице не так уж и легко.

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"Нет у меня выходных. И не будет. Мы всегда в строю", - написала Лобода.

Также во время тренировки певица поинтересовалась, хотят ли еще ее фаны быть артистами, добавив, что будет делать антирекламу этой профессии.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ранее 38-летняя Светлана Лобода порадовала поклонников фото в купальнике с отдыха на Мальдивах. Артистка опубликовала кадр, на котором позировала на фоне океана в леопардовом мини-бикини, демонстрируя загорелые ягодицы и стройные ноги.

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