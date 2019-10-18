Липосакция или неудачная пластика: сеть не верит в болезнь Заворотнюк

Поклонники сомневаются в болезни Заворотнюк. Фото: @a_zavorotnyuk

В сети начали сомневаться в смертельной болезни российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая якобы страдает от последней стадии рака головного мозга.

Поклонники "Моей прекрасной няни" уверены, что звезда разыгрывает спектакль, сообщило издание "Дни.ру".

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Поводом для таких слухов стала госпитализация российского продюсера Бари Алибасова. Мужчина якобы отравился средством для чистки, но это все оказалось выдумками.

"Наверное, родные ждут, пока не рассосутся следы от липосакции", "Возможно, у Заворотнюк неудачная пластика, вот и прячут ее, как Гурченко в свое время, у которой глаза после подтяжки не закрывались", "Похоже разыгранное ради рейтингов шоу", "Странно, что нигде не появились снимки ее больной, хотя Фриске, которая поправилась, показывали сразу", - цитирует пользователей портал.

Хотя в сети появились официальные страницы, на которых опровергаются все недостоверные данные о состоянии здоровья актрисы, актуальной информации по-прежнему нет.

Такую скрытность семьи не понимают как простые поклонники актрисы, так и звездные коллеги Анастасии. Ведь чем больше семья актрисы придерживается молчание, тем больше слухов это провоцирует.

Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассказали о состоянии ее здоровья. Самочувствие звезды улучшилось.