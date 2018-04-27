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вторник, 01 мая 2018 22:45

Линдси Пэлас засветила грудь 8-го размера в кружевном белье
20

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Линдси Пэлас
Линдси Пэлас
Линдси Пэлас
Линдси Пэлас
Линдси Пэлас
Линдси Пэлас
Линдси Пэлас

Модель Линдси Пэлас о отличие от своей коллеги Аптон не печалится своим размером бюста.

Женщина демонстрирует 8-й размер груди, которая едва вмещается в крошечном светлом бюстье и весит 5 кг.

На этот раз своих фолловеров в соцсети Линдси порадовала фотографией в кружевном белье, демонстрируя роскошные формы. Кстати, Кейт Аптон отметила, что мечтает о меньшей груди , тогда бы она позволила себе значительно изящнее бикини.

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Ранее Линдси обнажилась для собственного календаря.

Линдси уверяет, что большой бюст причиняет ей боль, но именно он сделал ее популярной.

"У меня часто болит тело, особенно спина", - говорит модель.

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