Линдси Пэлас засветила грудь 8-го размера в кружевном белье

Модель Линдси Пэлас о отличие от своей коллеги Аптон не печалится своим размером бюста.

Женщина демонстрирует 8-й размер груди, которая едва вмещается в крошечном светлом бюстье и весит 5 кг.

На этот раз своих фолловеров в соцсети Линдси порадовала фотографией в кружевном белье, демонстрируя роскошные формы. Кстати, Кейт Аптон отметила, что мечтает о меньшей груди , тогда бы она позволила себе значительно изящнее бикини.

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Ранее Линдси обнажилась для собственного календаря.

Линдси уверяет, что большой бюст причиняет ей боль, но именно он сделал ее популярной.

"У меня часто болит тело, особенно спина", - говорит модель.