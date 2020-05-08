Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки

Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

8 мая телеведущая и актриса Лилия Ребрик отмечает день рождения.

Женщина празднует свое 39-летие. Как это происходит, и кто ее приветствует, звезда показывает в Іnstagram-историях.

На телевидение как актриса впервые Лилия попала в 2006 году. Снялась в сериале "Городской романс". А дальше были кинопроекты "Арфа для любимой", "Маршрут милосердия", "Картина мелом", "Вверх ногами".

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Совмещать игру в театре с работой на телевидении стала с 2004 года. В 2006 году она начала вести "Прогноз погоды" на телеканале СТБ. После выхода на экраны рейтинговых сериалов с ее участием, стала ведущей шоу "Танцуют все!" и "Невероятные истории любви". С 2017 года Ребрик ведет программу "Утро с Украиной" на ТРК-Украина.

Актриса и телеведущая 38-летняя Лилия Ребрик, ее муж Андрей Дикий и дочери продолжают выкладывать в сеть свои дачно-карантинные происшествия. В Instagram-стори и на фотографии творческая семья организовала необычный, как для 22 марта, декор своего двора.