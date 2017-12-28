Лидия Таран с дочкой снялась в новогодней фотосессии

Автор: Теленеделя Лидия Таран собирается праздновать Новый год на пикнике

Телеведущая Лидия Таран снялась в новогодней фотосессии вместе с дочкой Василисой. Звезда вечерних новостей украсила обложку праздничного выпуска еженедельника "Теленеделя".

Новогодний номер с программой на первую неделю года традиционно - самое популярное число издание.

Фотосессия состоялась в изысканном наряде, у украшенной елки и камина.

В интервью телеведущая рассказала о своем проекте "Здійсни мрію" и моменты радости, которые ей не хочется отпускать в новом году. Лидия вспомнила, как ей помогает дочь и как за полтора года команде благотворительного проекта удалось выполнить 53 мечты, дать надежду и сделать немного счастливее сотни детей, которые борются за свою жизнь и здоровье.

Автор: Теленеделя Лидия Таран собирается праздновать Новый год на пикнике

"Девочка Ярослава, сидя в инвалидной коляске, в прямом эфире "Танцев со звездами" очень хорошо станцевала с Ахтемом Сеитаблаевым и до слез растрогала MONATIKа, Екатерину Кухар и Влада Яму, - вспомнила телеведущая достижения команды "Здійсни мрію".

- Вероника нарисовала и выпустила свой первый мультик. Саша Брайловская, которая борется с раком, побывала в парижском Диснейленде, поднялась на Эйфелеву башню и получила в подарок платье Рапунцель.

Юра, который лечится от лейкоза, слетал в Мадрид на матч "Реал" - "Атлетико" и познакомился с Криштиану Роналду и Лукой Модричем.

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Денису Кулишу, который, несмотря на муковисцидоз, играет в баскетбол, сам Майкл Джордан прислал подарки и письмо поддержки".

Автор: Теленеделя Лидия Таран собирается праздновать Новый год на пикнике

Благотворительный марафон в поддержку фонда "Здійсни мрію" 19 декабря собрал 700 тыс. гривен для осуществления желаний детей в следующем году.

Также Лидия Таран вспомнила, что ее дочь заканчивает очередной класс Школы искусств, танцует, играет на фортепиано, поет в хоре. Сама женщина занимается йогой и совершенствует английский. Новогоднюю ночь планирует провести с семьей и друзьями на пикнике. В планах на 1 января - поход в лес, слепить снеговика и покататься на санках.

Ведущая ТСН Лидия Таран, журналист Руслан Ярмолюк, генеральный продюсер Ukrainian Fashion Week Владимир Нечипорук и певец Евгений Галич поделились секретами успеха с полтавскими студентами.