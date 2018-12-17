Леся Никитюк засветилась в платье с умопомрачительным разрезом

Телеведущая Леся Никитюк снова удивила своих поклонников, продемонстрировав образ коварной соблазнительницы. Соответствующее фото разместила в Instagram.

На нем Леся позирует в черном облегающем платье в белый горох с умопомрачительным разрезом. При этом телеведущая сидит на коробках со сценическим оборудованием, закинув ногу на ногу. Образ Никитюк дополнила красной помадой, придающей ей блеск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подтянутые ягодицы и оголенную грудь: Леся Никитюк снялась в откровенной фотосессии

Автор: instagram/lesia_nikituk Леся Никитюк надела платье с умопомрачительным разрезом

Украинская телеведущая, финалистка проекта "Танцы со звездами" Леся Никитюк после окончания проекта отправилась отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты. И показала поклонникам пикантное фото. Артистка обнажилась на камеру в смелом бикини.