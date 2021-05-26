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среда, 26 мая 2021 08:12

Леся Никитюк выпятила на камеру пышные ягодицы
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Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк показала провокационные фотографии в обтягивающих джинсах и белом топе.

В таком наряде звезда продемонстрировала пользователям Instagram аппетитные ягодицы.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Снимки набрали более 96 тыс. лайков. Поклонники пришли от фото в восторг.

"Леся показывает свои орехи", "Ничего себе", "Крутой кадр", "Секси", "Есть, на что смотреть", - написали фанаты.

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Польская фитнес-модель Вероника Белик поражает горячими фотографиями. На этот раз девушка поделилась фото, на котором позирует вместе со своей подругой. Обе девушки сидят в крошечных бикини у бассейна спиной к камере. При этом верх от купальников подруги держат в руках.

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