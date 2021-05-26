Леся Никитюк выпятила на камеру пышные ягодицы

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк показала провокационные фотографии в обтягивающих джинсах и белом топе.

В таком наряде звезда продемонстрировала пользователям Instagram аппетитные ягодицы.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Снимки набрали более 96 тыс. лайков. Поклонники пришли от фото в восторг.

"Леся показывает свои орехи", "Ничего себе", "Крутой кадр", "Секси", "Есть, на что смотреть", - написали фанаты.

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