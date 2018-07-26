Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане

Певица Леди Гага была замечена во время фотосессии на пляже в Малибу.

Звезда позировала в океане в прозрачном платье.

Кстати, ранее в Малибу Гага приобрела имение за $ 24 млн у одного из руководителей Warner Bros. Дэна Романелло.

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Герцогиня Сассекская для встречи с представителями стран Содружества выбрала облегающее платье-миди желтого оттенка от американского бренда Brandon Maxwell. Дизайнер марки являются стилистом певицы Леди Гаги.