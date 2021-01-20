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среда, 20 января 2021 19:39

Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена

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Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена
На инаугурации Байдена гимн США исполнила Леди Гага. Фото: Скриншот

Американская певица Леди Гага приняла участие в инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена и выполнила национальный гимн страны.

Артистка появилась в длинном платье с пышной юбкой ярко-красного цвета. Об этом стало известно во время трансляции мероприятия.

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Образ Гаги дополняла прическа в виде косы, в которую вплелись черную ленту. Платье певицы украшала огромная брошь в виде золотого птицы.

Леди Гага - американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер и актриса. Начинала свою карьеру с выступлений в клубах, а к концу 2007 года продюсер Винсент Герберт подписал певицу на лейбл Streamline Records.

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