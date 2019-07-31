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среда, 31 июля 2019 10:10

Леди Гага ошарашила пользователей новым бойфрендом
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Новым избранником артистки стал звукорежиссер Дэн Хортон
Фото: People
Новым избранником артистки стал звукорежиссер Дэн Хортон
Новым избранником артистки стал звукорежиссер Дэн Хортон
Новым избранником артистки стал звукорежиссер Дэн Хортон
Новым избранником артистки стал звукорежиссер Дэн Хортон

Американская певица Леди Гага сходила на свидание с новым бойфрендом. Папарацци подловили пару во время посещения кафе в Лос-Анджелесе. Они сидели на террасе и не обращали внимания на прохожих.

Новым избранником артистки стал звукорежиссер Дэн Хортон.

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"Они целовались и много разговаривали. Их столик был рядом с тротуаром, так что ее явно не смущало, что их все видят. Она имела очень счастливый вид", - сообщил инсайдер изданию People.

Автор: People
  Новым избранником артистки стал звукорежиссер Дэн Хортон
Новым избранником артистки стал звукорежиссер Дэн Хортон

Журналисты также узнали, что Хортон 3 года женат на актрисе Отем Гуззарди. С Леди Гагой он начал работать в ноябре прошлого года.

Недавно на Леди Гагу посыпался шквал негативной критики от российских пользователей. К этому привели слухи, что певица переезжает к актеру Брэдли Куперу. Накануне он расстался с российской моделью Ириной Шейк. У бывшей пары есть дочь 2-летняя Леа де Сьен.

People
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31
июля

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