Леди Гага ошарашила пользователей новым бойфрендом

Фото: People

Американская певица Леди Гага сходила на свидание с новым бойфрендом. Папарацци подловили пару во время посещения кафе в Лос-Анджелесе. Они сидели на террасе и не обращали внимания на прохожих.

Новым избранником артистки стал звукорежиссер Дэн Хортон.

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"Они целовались и много разговаривали. Их столик был рядом с тротуаром, так что ее явно не смущало, что их все видят. Она имела очень счастливый вид", - сообщил инсайдер изданию People.

Автор: People Новым избранником артистки стал звукорежиссер Дэн Хортон

Журналисты также узнали, что Хортон 3 года женат на актрисе Отем Гуззарди. С Леди Гагой он начал работать в ноябре прошлого года.

Недавно на Леди Гагу посыпался шквал негативной критики от российских пользователей. К этому привели слухи, что певица переезжает к актеру Брэдли Куперу. Накануне он расстался с российской моделью Ириной Шейк. У бывшей пары есть дочь 2-летняя Леа де Сьен.