Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 5130
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 52700
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 981
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1386
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2160
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 774
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 342
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6391
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7542
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1854
Фото
Все фото
14
7
21
14
4
&quot;Бал цветов&quot;: выбрали самых успешных и влиятельных женщин Украины 2019
"Бал цветов": выбрали самых успешных и влиятельных женщин Украины 2019
Певица или порноактриса: экс-участницу группы Serebro осудили за откровенные фото
Певица или порноактриса: экс-участницу группы Serebro осудили за откровенные фото
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
84-летний модник покорил Instagram неповторимым стилем
84-летний модник покорил Instagram неповторимым стилем
Каннский фестиваль: знаменитости выбирают вышиванку для красной дорожки
Каннский фестиваль: знаменитости выбирают вышиванку для красной дорожки
Видео
Все видео
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
5-летняя дочь Ким Кардашьян сняла первый клип
5-летняя дочь Ким Кардашьян сняла первый клип
Кендалл Дженнер показала "прелести" в пикантной съёмке
Кендалл Дженнер показала "прелести" в пикантной съёмке
Вышел тизер "Малефисента: Владычица тьмы"
Вышел тизер "Малефисента: Владычица тьмы"
Канал HBO приготовил сюрприз для фанатов "Игры престолов"
Канал HBO приготовил сюрприз для фанатов "Игры престолов"
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 342
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 612
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1719
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9423
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1332
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 369
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
пятница, 17 мая 2019 13:27

Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип

  Комментировать
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
MARUV выпустила новый клип. Фото: @maruvofficial

Украинская певица Анна Корсун (MARUV) выпустила клип на песню Mon Amour, которую исполнила в дуэте с Mossiman.

Премьера ролика состоялась 17 мая на YouTube.

В клипе MARUV появилась в черном латексном костюме и пуантах. Певица танцует вокруг пилона и выполняет пикантные движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: MARUV поделилась откровенным видео с отдыха

Второй образ артистки - костюм телесного цвета с надписями, похожими на татуировки.

Комментаторы уже назвали новую песню MARUV "хитом лета 2019-го".

За час ролик набрал 40 тыс. просмотров и 6 тыс. лайков.

Недавно певица Анна Корсун призналась, что хочет похудеть минимум на 7 кг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Президент подал в отставку под давлением общественности

Самое читаемое
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 54472
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 52700
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
21
 Просмотров: 25165
Вечеринка у бассейна и стриптиз: как развлекается самая сексуальная бабушка мира
Вечеринка у бассейна и стриптиз: как развлекается самая сексуальная бабушка мира
8
 Просмотров: 24896
На Катю Осадчую набросились хейтеры за выбор вышиванки
На Катю Осадчую набросились хейтеры за выбор вышиванки Просмотров: 17587
Знаменитости
Rammstein представили первый за 10 лет альбом
Rammstein представили первый за 10 лет альбом Просмотров: 162
$1 млн за платье: обнародовали ценники на Каннском фестивале
$1 млн за платье: обнародовали ценники на Каннском фестивале Просмотров: 342
Певица Lama шокировала фанатов сменой имиджа
Певица Lama шокировала фанатов сменой имиджа Просмотров: 2259
Нашли нового Бэтмена
Нашли нового Бэтмена Просмотров: 126
Модель обнажилась в сети в знак протеста
Модель обнажилась в сети в знак протеста Просмотров: 603
Больше всего комментируют
11
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Порошенко подписал закон о языке
5
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
5
Инаугурации 20 мая: у Зеленского увидели зраду
3
Рада определилась с днем инаугурации Зеленского
Голосов: 34923
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua