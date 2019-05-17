Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип

Украинская певица Анна Корсун (MARUV) выпустила клип на песню Mon Amour, которую исполнила в дуэте с Mossiman.
Премьера ролика состоялась 17 мая на YouTube.
В клипе MARUV появилась в черном латексном костюме и пуантах. Певица танцует вокруг пилона и выполняет пикантные движения.
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Второй образ артистки - костюм телесного цвета с надписями, похожими на татуировки.
Комментаторы уже назвали новую песню MARUV "хитом лета 2019-го".
За час ролик набрал 40 тыс. просмотров и 6 тыс. лайков.
Недавно певица Анна Корсун призналась, что хочет похудеть минимум на 7 кг.
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