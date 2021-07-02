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воскресенье, 04 июля 2021 14:15

Ламали ноги и ревели от боли: какие травмы получали звезды шоубиза
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Фото: instagram.com/lennykravets

На днях актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец сломала ногу. Инцидент произошел из-за того, что она запуталась в широких брюках.

"Ничто не предвещало беды. Я пришла домой, накупила черешни и планировала заняться делами. И запуталась в широких шелковых штанах, споткнулась, ударилась ногой о косяк. И через 15 минут отек неприятного цвета. Немного было больно", - рассказала телеведущая коллегам с канала "1 + 1".

В больнице Кравец диагностировали перелом плюсневой кости.

Автор: instagram.com/lennykravets
 

Какие еще необычные травмы получали звезды шоубиза, читайте в материале Gazeta.ua

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина получила сильную травму ребра перед эфиром девятого сезона шоу "Танцы со звездами". Певица чувствовала сильную боль, но решила выйти на сцену с травмой.

"В тот момент я ревела и от боли, и от обиды за все, что с нами произошло. Но точно знала, что теперь обязана выйти на паркет и доказать, что я все смогу ", - рассказывала Санина.

Автор: instagram.com/the_hardkiss
 

Звезда сериала "Крепостная" и фильма "Черный Ворон" Тарас Цимбалюк травмировался во время съемки сцены драки. По словам актера, его партнер не рассчитал траекторию полета руки и сломал Цимбалюку нос.

"Я понял, что кино еще и может вернуть в прошлое, где я могу вспомнить юношеские схватки. Мы снимали драку, которую, как мне показалось, мы отточили. Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и поскользнулся, и дал мне в нос. Сразу лужа крови, закончен на половине съемочный день. Результат: закрытый перелом костей носа. И наложили швы, так еще и было рассечение", - рассказал Тарас.

Автор: instagram.com/taras.tsymbaliuk
 

Актриса Анна Саливанчук около 10 лет назад во время съемок одного из исторических фильмов упала с лошади. Звезда ехала верхом ночью, Лошадь испугалась софитов и поскакала в лес, где встала на дыбы, и Анна упала.

По словам Саливанчук, некоторые последствия падения сохраняются до сегодняшнего дня.

Автор: instagram.com/salivanchuk.anna
 

Певица Оля Полякова получила травму во время выступления летом прошлого года. Во время выполнения одного из элементов номера Полякова сильно повредила ногу о раму декорации и сорвала ноготь. Выступление пришлось остановить. Но после оказания первой медицинской помощи артистка снова вышла на сцену.

Автор: instagram.com/polyakovamusic
 

Певица Мишель Андраде серьезно травмировала шею во время репетиции постановки к треку Mirror. Выступление отменили.

"Я повредила шею до такой степени, что самостоятельно не могла вставать с постели и двигать головой", - написала звезда в блоге.

Автор: instagram.com/mishvirmish
 

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Иногда звезды поражают не только творчеством, но и яркими фото. Конечно, чтобы привлечь внимание, фотографии в бикини никто не отменял. Но чтобы существенно выделиться среди других, самые смелые решаются на экстремальные фотосессии.

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