И в огонь, и в воду: какими необычными фотосессиями поражают звезды

Иногда звезды поражают не только творчеством, но и яркими фото. Конечно, чтобы привлечь внимание, фотографии в бикини никто не отменял. Но чтобы существенно выделиться среди других, самые смелые решаются на действительно экстремальные фотосессии.
Недавно актриса театра и кино Наталья Денисенко ради эффектных кадров погрузилась под воду. Сама же назвала эту съемку самой невероятной и сложной.
Какие еще необычные фото публикуют украинские звезды, читайте в материале Gazeta.ua.
Украинская модель и певица Даша Астафьева также потрясла поклонников подводным фотосетом. Снимки получились действительно фантастическими, а силуэт звезды очаровывает идеальными контурами.
Еще одной подводной съемкой заинтересовала певица Тоня Матвиенко. Правда, она погрузилась с маской, чтобы полюбоваться подводным миром. Но фотография также вышла удачной и передала всю красоту морских глубин.
Телеведущая Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым поделились с подписчиков романтическими кадрами. Они позировали в водоеме с невероятным количеством лепестков. Что ни говорите, а о таких снимках мечтают многие влюбленных.
Телеведущая Леся Никитюк удивила оригинальными кадрами. Возможно в этой фотосессии нет ничего экстремального, однако выглядит интересно. Никитюк позировала в высоких рыбацких сапогах и с удочкой в руке.
"Если вы думаете, что я рекламирую удочку или сапоги для рыбалки, то вы ошибаетесь. Я рекламирую себя", - с юмором подписала фотографии Леся.
А вот певице Тине Кароль удалось поразить опасными трюками на мотоцикле. Для выступления на фестивале Atlas Weekend она подготовила номер на мотоцикле с участием чемпиона Украины и призера европейских соревнований по стантрайдингу Андрея Головня. Кадры с репетиции ошеломили фанатов звезды.
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Лето - сезон отпусков и активного отдыха. Знаменитости не прекращают поражать яркими фото в бикини. Но хорошие кадры прибегают не только благодаря сказочным пейзажам, но и выгодным ракурсы и позам моделей.
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