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пятница, 25 июня 2021 15:06

И в огонь, и в воду: какими необычными фотосессиями поражают звезды
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Актриса Наталья Денисенко, как настоящая русалка
Фото: instagram/natalka_denisenko
Певица Даша Астафьева очаровала идеальным силуэтом
Певица Тоня Матвиенко погрузилась в морские глубины, чтобы полюбоваться красотой кораллов
Телеведущей Регине Тодоренко и ее мужу Владу Топалову удалось сделать очень романтические кадры
Телеведущая Леся Никитюк часто удивляет оригинальными кадрами

Иногда звезды поражают не только творчеством, но и яркими фото. Конечно, чтобы привлечь внимание, фотографии в бикини никто не отменял. Но чтобы существенно выделиться среди других, самые смелые решаются на действительно экстремальные фотосессии.

Недавно актриса театра и кино Наталья Денисенко ради эффектных кадров погрузилась под воду. Сама же назвала эту съемку самой невероятной и сложной.

Автор: instagram/natalka_denisenko
  Актриса Наталья Денисенко, как настоящая русалка
Актриса Наталья Денисенко, как настоящая русалка

Какие еще необычные фото публикуют украинские звезды, читайте в материале Gazeta.ua.

Украинская модель и певица Даша Астафьева также потрясла поклонников подводным фотосетом. Снимки получились действительно фантастическими, а силуэт звезды очаровывает идеальными контурами.

Автор: instagram.com/da_astafieva
  Певица Даша Астафьева очаровала идеальным силуэтом
Певица Даша Астафьева очаровала идеальным силуэтом

Еще одной подводной съемкой заинтересовала певица Тоня Матвиенко. Правда, она погрузилась с маской, чтобы полюбоваться подводным миром. Но фотография также вышла удачной и передала всю красоту морских глубин.

Автор: Instagram.com/tonya_matvienko
  Певица Тоня Матвиенко погрузилась в морские глубины, чтобы полюбоваться красотой кораллов
Певица Тоня Матвиенко погрузилась в морские глубины, чтобы полюбоваться красотой кораллов

Телеведущая Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым поделились с подписчиков романтическими кадрами. Они позировали в водоеме с невероятным количеством лепестков. Что ни говорите, а о таких снимках мечтают многие влюбленных.

Автор: Instagram.com/reginatodorenko
  Телеведущей Регине Тодоренко и ее мужу Владу Топалову удалось сделать очень романтические кадры
Телеведущей Регине Тодоренко и ее мужу Владу Топалову удалось сделать очень романтические кадры

Телеведущая Леся Никитюк удивила оригинальными кадрами. Возможно в этой фотосессии нет ничего экстремального, однако выглядит интересно. Никитюк позировала в высоких рыбацких сапогах и с удочкой в ​​руке.

"Если вы думаете, что я рекламирую удочку или сапоги для рыбалки, то вы ошибаетесь. Я рекламирую себя", - с юмором подписала фотографии Леся.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk
  Телеведущая Леся Никитюк часто удивляет оригинальными кадрами
Телеведущая Леся Никитюк часто удивляет оригинальными кадрами

А вот певице Тине Кароль удалось поразить опасными трюками на мотоцикле. Для выступления на фестивале Atlas Weekend она подготовила номер на мотоцикле с участием чемпиона Украины и призера европейских соревнований по стантрайдингу Андрея Головня. Кадры с репетиции ошеломили фанатов звезды.

Автор: tabloid.pravda.com.ua
  Певица Тина Кароль не побоялась сделать опасные трюки
Певица Тина Кароль не побоялась сделать опасные трюки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна

Лето - сезон отпусков и активного отдыха. Знаменитости не прекращают поражать яркими фото в бикини. Но хорошие кадры прибегают не только благодаря сказочным пейзажам, но и выгодным ракурсы и позам моделей.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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