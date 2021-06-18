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пятница, 18 июня 2021 12:22

Ким Кардашьян, Деми Роуз и Кайли Дженнер: в каких выгодных ракурсах фотографируются звезды в бикини
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Жена певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер
Фото: instagram.com/haileybieber
Американская супермодель Белла Хадид
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер

Лето - сезон отпусков и активного отдыха. Знаменитости не прекращают поражать яркими фото в бикини. Но хорошие кадры получаются не только благодаря сказочным пейзажам, но и выгодным ракурсам и позам моделей.

Итак, какой секрет идеальной пляжной фотосессии и какие позы самые удачные, читайте в материале Gazeta.ua.

На шезлонге

Такая фотография в любом случае будет интересной, особенно, если фотограф сделает снимок сверху. Этот ракурс поможет продемонстрировать вашу фигуру и купальник.

Автор: instagram.com/kyliejenner
  Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер
Американская модель и миллиардерша Кайли Дженнер

Ногу вперед

Снимки будут выглядеть красиво, если поставить одну ногу немного вперед. Кроме этого, такой ракурс подчеркивает бедра и ноги кажутся длиннее.

Автор: instagram.com/hopebeel
  Американская фитнес-модель Хоуп Билл
Американская фитнес-модель Хоуп Билл

На коленях

Известны пляжные бренды часто используют ракурс, когда модель позирует, стоя на коленях. Такая фотография позволяет сфокусировать внимание на средней части тела и купальнике.

Автор: instagram.com/kimkardashian
  Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян

В воде

Для игривых кадров можно поднять руки и изогнуть их в локтях, или поправлять волосы. Чтобы фотографии получились непринужденными, главное - улыбаться.

Автор: instagram.com/kimkardashian
  Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян

Фото со спины

Достаточно смелый кадр, позволяет продемонстрировать не только модный купальник, но и соблазнительные формы.

Автор: instagram.com/veronicabielik
  Польская фитнес-модель Вероника Белик
Польская фитнес-модель Вероника Белик

Руки на бедрах

Казалось бы, обычное фото, но именно такая поза позволяет подчеркнуть изгибы тела.

Автор: Instagram.com/katelyn_runck
  Американская фитнес-модель Кейтлин Рунк
Американская фитнес-модель Кейтлин Рунк

На круге или матрасе

Ни одна звезда не обходится без яркого фото на надувном круге или матрасе. И здесь пригодится небольшой секрет удачного кадра: слегка согните ноги, чтобы продемонстрировать их длину. Также можно сделать снимок, лежа на животе.

Автор: instagram.com/haileybieber
  Жена певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер
Жена певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер

Легкий поворот

Для соблазнительного кадра слегка повернитесь в сторону. Это поможет подчеркнуть все изгибы вашего тела.

Автор: instagram.com/bellahadid
  Американская супермодель Белла Хадид
Американская супермодель Белла Хадид

Держа доску для серфинга

Даже если вы никогда не покоряли волны на доске для серфинга, можете сфотографироваться, держа ее на берегу. Благодаря такому кадру вы почувствуете себя сексуальной спасательницей Малибу.

Автор: instagram.com/irina_moroziuk
  Президент львовского футбольного клуба "Лион" Ирина Морозюк
Президент львовского футбольного клуба "Лион" Ирина Морозюк

Лежа на песке

Это действительно беспроигрышный ракурс для пляжной фотосессии. Чтобы подчеркнуть линию талии и бедра, лягте на бок. Или же позируйте полулежа, опершись руками на песок.

Автор: Instagram.com/demirose
  Британская модель Деми Роуз
Британская модель Деми Роуз

Фотография с аксессуаром

Яркая вещь в ваших руках придаст забавные нотки вашему снимку.

Автор: Instagram.com/demirose
  Британская модель Деми Роуз
Британская модель Деми Роуз

И, конечно, селфи на пляже тоже никто не отменял.

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Этим летом среди трендовых вещей есть бикини с анималистическими принтами, платья с открытой спиной и бейсболки. Для создания стильных образов в отпуске стоит взять актуальные элементы гардероба.

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