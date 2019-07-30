Кусок асфальта и 10 грн: что готовы купить фанаты Олега Винника, чтобы быть ближе к секс-символу

В сети нашли заманчивое предложение для фанатов украинского певца и секс-символа Олега Винника.

Кто-то решил продать кусок асфальта, на котором будто бы стоял артист. На сайте стояла цена 10 тыс. грн.

Автор: www.segodnya.ua В сети продавали асфальт, на котором стоял Олег Винник

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Через несколько часов объявление о продаже исчезло. Кто-то из фанатов купил кусок асфальта.

На этом, предложения стать ближе к Виннику не заканчиваются. Мужчина с Кропивницкого решил продать купюру номиналом 10 грн, в которой касался артист. Доказательств этого, конечно, нет.

По словам продавца, ее купили на следующий день.

Автор: www.segodnya.ua В сети продавали купюру номиналом 10 грн, яку тримав Олег Винник

Традиционно ко Дню Независимости певец Олег Винник готовит подарок своим слушателям. Во время съемок праздничного шоу "С Днем рождения, Украина!", Которое телеканал "Украина" покажет 24 августа, певец презентовал новую песню.