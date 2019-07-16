"Купер гей" - в сети троллят отношения Леди Гаги и Брэдли Купера

Брэдли Купер бросил Ирину Шейк ради Леди Гаги. Фото: www.glamour.ru

Американский актер Брэдли Купер бросил супермодель Ирину Шейк с двухлетней дочерью Леей ради эпатажной певицы Леди Гаги.

После того, как Гага переехала в дом Купера, фанаты Шейк разозлились и начали писать гневные и смешные комментарии в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стали известны подробности разрыва Ирины Шейк и Брэдли Купера

В сторону голливудской артистки полетели обвинения по поводу развода Купера и Шейк. Ее стали называть разлучницей молодой семьи.

Российские комментаторы вошли в кураж и в комментариях начали оставлять кулинарные рецепты, объявления по продаже техники, делали переклички и троллилы друг друга.

"Вообще Купер точно гей, я написала ему в личные сообщения, а он мне не ответил", "что сегодня по рецептам, что готовить будем?", "хорошего человека Гагой не назовут", "мне кажется, что Ирина Шейк сидит в комментариях и смеется над ними "," в комментариях под этим постом можно купить гараж, найти мужа, оформить гражданство Казахстана ".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 15 Июл 2019 в 9:06 PDT

Недавно в сети появились фото Леди Гаги без фотошопа и фильтров.