"Купер гей" - в сети троллят отношения Леди Гаги и Брэдли Купера

Американский актер Брэдли Купер бросил супермодель Ирину Шейк с двухлетней дочерью Леей ради эпатажной певицы Леди Гаги.
После того, как Гага переехала в дом Купера, фанаты Шейк разозлились и начали писать гневные и смешные комментарии в Instagram.
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В сторону голливудской артистки полетели обвинения по поводу развода Купера и Шейк. Ее стали называть разлучницей молодой семьи.
Российские комментаторы вошли в кураж и в комментариях начали оставлять кулинарные рецепты, объявления по продаже техники, делали переклички и троллилы друг друга.
"Вообще Купер точно гей, я написала ему в личные сообщения, а он мне не ответил", "что сегодня по рецептам, что готовить будем?", "хорошего человека Гагой не назовут", "мне кажется, что Ирина Шейк сидит в комментариях и смеется над ними "," в комментариях под этим постом можно купить гараж, найти мужа, оформить гражданство Казахстана ".
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Недавно в сети появились фото Леди Гаги без фотошопа и фильтров.
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