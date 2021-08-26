Культовая группа ABBA возвращается после 39-летнего перерыва

Группа ABBA выступит в Лондоне. Фото: deezer.com

Шведская группа ABBA после 39-летнего перерыва организовывает шоу Abba Voyage в Лондоне, где представят пять новых песен.

Об этом сообщило издание BBC.

Группа создала сайт Abba Voyage. Чтобы получить подробности о выступлении, нужно зарегистрироваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер барабанщик группы The Rolling Stones

Ради шоу в Восточном Лондоне специально строят театр. Ожидается, что в следующем месяце строительство завершат.

На сцене будут выступать голограммы артистов, отметили СМИ. Также планируют показать документальный фильм о возвращении группы.

В последний раз ABBA выступила в 1982 году. С тех пор участники занимались сольными проектами. Группу внесли в Зал славы рок-н-ролла.

Американец Спенсер Элден подал в суд на рок-группу Nirvana. Фотография парня размещена на обложке альбома Nevermind. На изображении 4-месячный обнаженный Элден плывет под водой в направлении крючка с купюрой $2.