Кухар и Стоянов рассказали, кто в семье зарабатывает больше

Фото: предоставила Екатерина Кухар

Премьеры балета Катерина Кухар и Александр Стоянов рассказали о том, кто в их семейном дуэте больше зарабатывает. А также они поведали о зарплатах в театре, о протекции в балете, почему мужчины артисты балета уходят на пенсию раньше женщин, о стоимости своих сценических костюмов и о многом другом.

"Ну конечно Стоянов. Стоянов у нас кормилец в семье, балетный импресарио" - говорит о муже Екатерина Кухар.

"До карантина точно я больше зарабатывал, а вот во время карантина даже не знаю, - сомневается Александр. - Я выступаю как руководитель балетной труппы. До карантина было много возможностей и проектов, как за границей, так и в Украине. Конечно же тут даже не было вопросов по поводу заработка. Больше всего мне нравится организовывать гастроли по Европе. Когда я набираю свою труппу, мы шьем новые костюмы, создаются новые декорации", – разоткровенничался Александр.

Артисты говорят, что им как двум звездам под одной крышей жить не сложно.

Александр Стоянов: "Нет, у нас разные направления. Да, у нас одинаковые регалии, допустим, народный артист, может тут могли бы и быть какие-то ущемления, один народный, а другой заслуженный. В плане творчества у нас все хорошо. Мы вместе ездим на одни гастроли, танцуем на одном уровне. Да, есть некоторые направления, где, допустим, Катя выбивается вперед, например, телевидение, но я подстраиваюсь под Катю и нахожу свою линию, где могу реализовывать себя. Мне самое главное, как мужчине, чтоб я зарабатывал больше, чем она. Для меня это самое главное. А что касается рейтингов в медиа, я буду только счастлив, как продюсер, что моя жена блистает", - поделился он с Ольгой Безсоновой на YouTube канале "Прямой вопрос".

Балерина Национального театра оперы и балета им. Т. Шевченко Екатерина Повар была назначена и.о. директора Киевского государственного хореографического училища. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.