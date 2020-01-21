Кто стал главным героем шоу "Холостяк-10"

Саундтреком к тизеру реалити стала кавер-версия звездного хита Diamonds в исполнении пары, которая также встретилась в популярном телевизионном проекте. Фото: РБК-Украина

Главным героем украинского романтического реалити "Холостяк-10" стал пилот и владелец летной школы в Америке.

Премьера 10-го сезона "Холостяка" традиционно состоится в марте, сообщила пресс-служба телеканала СТБ.

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Саундтреком к тизеру реалити стала кавер-версия звездного хита Diamonds в исполнении пары, которая также встретилась в популярном телевизионном проекте, - Романа Дуды и Веры Кекелии. Ведущим нового сезона шоу "Холостяк" будет Григорий Решетник.

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками видео, в котором рассказала о своей позиции касательно передачи "Холостяк". Видео Полякова запостила в своем Instagram. "Девочки, впервые посмотрела проект "Холостяк". Столько девушек борются и дерутся за такого себе мужика. А когда он слышит в свою сторону претензии, сразу выгоняет из проекта. Шоу унижает женщину, оно наполнено сексизмом, шовинизмом, патриархальным цинизмом. Мы сильные, самостоятельные, красивые женщины. Патриархальная хрень осталась в ХХ веке", - комментирует она.