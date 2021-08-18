Кто из звезд переключился на сторону России после событий 2014 года

За годы независимости в Украине появлялись артисты, своим творчеством прославившие ее на весь мир. Однако есть исполнители, после событий 2014 года занявшие позицию "культура и политика не взаимосвязаны" и без угрызения совести продолжающие деятельность на территории страны-агрессора.

Кто из звезд переключился на сторону России после оккупации Крыма и начала российско-украинской войны, читайте в материале Gazeta.ua.

Таисия Повалий

Автор: instagram.com/tpovaliyofficial После оккупации Крыма и начала российско-украинской войны Таисия Повалий переключилась на сторону России

В начале и в середине 1990-х хиты Таисии Повалий пела вся страна. Украинцы полюбили творчество яркой блондинки и за то, что исполняла народные песни. Однако в 2014 году Повалий свела на нет свой вклад в украинскую культуру. В июне певица выступила на фестивале "Пять звезд" в оккупированной Ялте, который связали с празднованием дня России. Впоследствии давала концерты в Кремле и получила награду "Шансон года".

В течение этих лет Повалий продолжала гастролировать в России, однако несколько раз попыталась снова восстановить свою популярность в Украине.

Так, в декабря 2019 года она планировала дать концерт в столичном дворце "Украина". Однако чуда не произошло - ее выступление отменили. Еще одной попыткой стал выпуск клипа в 2020 году на новую украиноязычную песню "Дай мне любовь", содержащий припев со слова "Дай мне любовь, потому что потеряешь меня вновь". Поклонники восприняли эту фразу, как намек.

София Ротару

Автор: instagram.com/sofiarotaru.official София Ротару никогда не отказывалась от концертов в России. Оккупация Крыма и начало российско-украинской войны не стали для нее препятствием

София Ротару завоевала сердца украинцев еще в 1970-х годах и продолжала купаться в народной любви на протяжении многих десятилетий. Именно поэтому ее титуловали престижными государственными наградами - Почетным знаком отличия Президента Украины, орденами княгини Ольги, званиями Герой Украины и народная артистка Украины.

Однако певица никогда не отказывалась от концертов в России. Оккупация Крыма и начало российско-украинской войны не стали для нее помехой. Следовательно она поздравляла россиян с Новым 2016 годом и Днем защитника в Москве. В ноябре 2017 в Государственном Кремлевском дворце она приняла музыкальную награду России "Золотой граммофон". Певица продолжает выступать и на частных вечеринках перед российскими олигархами. Также Ротару является постоянной гостьей российского фестиваля "Песня года", от участия в котором отказалась только в 2018 году из-за страха провокаций в связи с внедрением военного положения.

София Ротару никогда не помогала украинским военным, зато заявляла: "Каждый из нас хочет, чтобы наступил мир, и я этого хочу".

Светлана Лобода

Автор: Instagram.com/lobodaofficial Светлана Лобода после событий 2014 года не отказалась от российских гонораров

Светлана Лобода представляла Украину на международном песенном конкурсе Евровидение в 2009 году, а в 2013-м получила титул - заслуженная артистка Украины. Однако после событий 2014 не отказалась от российских гонораров. Исполнительница старалась не афишировать поездки в Россию, чтобы параллельно выступать в Украине. Но ей это не удалось. В 2016 году активисты сорвали три ее концерта: в Ивано-Франковске заблокировали зал, в Тернополе - скандировали "позор" и требовали признать Россию страной-агресоркою, в Чернигове - забросали окровавленными рублями и гильзами. Через год Лобода убегала из своего концерта в Одессе. Вернулась только в декабре прошлого года - вместе с Валерием Меладзе выступила на частной вечеринке в Киеве. А недавно анонсировала концерт в одном из одесских клубов.

Ани Лорак

Автор: Instagram.com/anilorak Ани Лорак живет в России и участвует в мероприятиях, которые организует российская власть

Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, получила безумную популярность еще в юности. В 21 год девушка стала самой молодой заслуженной артисткой Украины, а в 2008 году завоевала второе место на Евровидении.

На пике популярности звезда была и в России, где ее продюсировал Филипп Киркоров. После событий 2014 года певица продолжала гастролировала страной-агрессором и паралельно давала концерты во дворце "Украина".

В феврале 2016 года она вместе с Таисией Повалий выступили в Москве на концерте ко "дню защитника отечества". Лорак продолжала развлекать публику в московских клубах, на музыкальных фестивалях "Песня года", "Новая волна" и "Роза Хутор". Соответственно не отказывалась от российских наград "Золотой граммофон", "Золотая сирена" от "Нового Радио", "Певица года" от ЖАРА MUSIC AWARDS, "Муз-ТВ".

В то же время с 2017 года Ани Лорак активно летает в Киев. А вчера и позавчера дала два концерта в одесском клубе Itaka.

MARUV

Автор: instagram.com/maruvofficial MARUV не пренебрегает «гостеприимством» России

Эпатажная певица MARUV, настоящее имя - Анна Корсун, также не пренебрегает российским "гостеприимством". В апреле 2019 года MARUV выступила на дне рождения продюсера и бизнесмена Иосифа Пригожина, который поддерживает Путина. А уже в ноябре того же года исполнительница получила награду "Певица года" на церемонии награждения премий издание Glamour Russia в Москве.

Сейчас MARUV не спешит возвращаться в Украину. Она получает награды как российская певица, записывает дуэты с Филиппом Киркоровым, становится судьей российских шоу и ведущей российских каналов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это маленькая победа России". Чем закончится выступление Ани Лорак в Украине

В июне Министерство культуры и информационной политики сообщило, что исключило российского артиста Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Это сделали на обращение СБУ. Киркоров поддерживает оккупацию Крыма. В 2017 году получил орден от президента страны-агрессора РФ Путина.