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понедельник, 15 октября 2018 18:22

Кто это: Повалий не узнали фанаты

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Кто это: Повалий не узнали фанаты

Певица Таисия Повалий ошеломила пользователей своим внешним видом. Новый образ она показала на странице в Instagram.

На фото бывший депутат от Партии регионов крупным планом засветила лицо. При этом Повалий надела солнцезащитные очки, а черты лица скрыл обильный макияж.

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В адрес Таисии Повалий посыпались различные комментарии: "Кто это?", "На себя не похожа", "Загадочная, нежная, талантливая".

Переглянути цей допис в Instagram

В аэропорту ❤ #таисияповалий #повалий #аэропорт

Допис, поширений Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

В последнее время Таисия Повалий выступает исключительно в России. Дома концертов нет, так как поддерживает

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