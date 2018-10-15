Кто это: Повалий не узнали фанаты

Певица Таисия Повалий ошеломила пользователей своим внешним видом. Новый образ она показала на странице в Instagram.
На фото бывший депутат от Партии регионов крупным планом засветила лицо. При этом Повалий надела солнцезащитные очки, а черты лица скрыл обильный макияж.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину
В адрес Таисии Повалий посыпались различные комментарии: "Кто это?", "На себя не похожа", "Загадочная, нежная, талантливая".
Переглянути цей допис в Instagram
В последнее время Таисия Повалий выступает исключительно в России. Дома концертов нет, так как поддерживает
Комментарии