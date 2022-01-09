Крук выложила в сеть фотографии в купальнике и пожаловалась на лишние кило

42-летняя телеведущая и фитнес-чемпионка Валерия Крук в последнее время, по ее мнению, набрала лишнего веса.
Об этом звезда рассказала в своем Instagramе.
Хотя Валерия вообще не унывает по этому поводу и радует поклонников фотографиями в бикини с пляжа Танзании.
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"И не всегда +5 кило – это плохо", - отметила Валерия под фотографией с округлыми ягодицами.
Телеведущая в восторге от своего отдыха. Одну из фотографий она подписала: "Отдых вроде бы только начался, а я уже планирую следующее путешествие сюда".
Недавно Валерия поделилась с подписчиками в Instagram, как она перестала курить. Ведущая сразу отметила, что никогда не курила каждый день и тем более по пачке сигарет.
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