Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды

Фото: Instagram.com/ irynafedyshyn

Первый день осени все еще побуждает вспомнить жаркое лето. А если оно было насыщенным путешествиями, новыми встречами и активным отдыхом, то и подавно. Певица Ирина Федишин опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в ярком купальнике в солнечной Болгарии. Там недавно провела отпуск.

Где отдыхали этим летом другие украинские звезды, читайте в материале Gazeta.ua.

Певица и экс-учасница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха в августе порадовала себя путешествием в Албанию. Кстати, пляжные фото Виктории всегда оригинальны. Она умеет подбирать интересные ракурсы. И в ее гардеробе более 300 купальников.

Исполнительница Настя Каменских сделала множество жарких фото на отдыхе в Хорватии, где была в конце июля. А в начале лета отдыхала в Мексике.

Телеведущая Леся Никитюк летом не раз позволяла себе отдых в теплых странах, демонстрируя поклонникам стройную фигуру в купальниках. Особенно красивые фото удалось сделать в Черногории.

Актриса и певица Анна Тринчер также на днях похвасталась фотографиями с отдыха в Черногории. При этом заметила, что природа в этой стране настолько красива, что она на фото не использовала фильтры.

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Блогер София Стужук, за жизнью которой в сети следят более 5,5 млн подписчиков, постоянно делится фотографиями с отдыха на различных курортах. В августе на зависть всем Стужук релаксировала на Мальдивах.

Певице Анне Седоковой тоже есть чем похвастаться. Она позволила себе роскошный отдых на берегу Атлантического океана в Майами.

В июле певица Оля Полякова соединила работу и отдых в Турции. А в августе махнула на отдых со старшей дочерью Марией. Они отдыхали во французском городе Ницца.

Исполнительница Ольга Цибульская отправила сына Вениамина в школу. В этом году он первоклассник. Новостью артистка поделилась в Instagram. Также показала фото, на которых появилась в небесно-голубом цветастом платье. Вениамина одела в темно-зеленый костюм. В посте пожелала сыну успехов в учебе.