Кристен Стюарт обручилась с подругой-сценаристкой

Американская актриса 31-летняя Кристен Стюарт, получившая популярность благодаря участию в фильмах "Сумерки" и "Спенсер", выходит замуж. Она обручилась со сценаристкой Дилан Мейер, с которой вместе уже два года.

Мейер сделала предложение Стюарт, а кинозвезда согласилась выйти за нее замуж. Радостной новостью актриса поделилась в интервью американскому ведущему Говарду Стерну.

"Мы женимся, мы однозначно собираемся это сделать. Я очень хотела, чтобы мне сделали предложение. Думаю, что она это почувствовала и сделала это. Это было так мило, она очень хорошо справилась. Мы женимся, вот что у нас происходит", - сказала она в интервью The Howard Stern Show, сообщает People.

Фото: instagram.com/spillzdylz

Стюарт призналась, что не настаивала.

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"Я не говорила, что я должна быть той, кому сделают предложение. Вы меня понимаете? С двумя девушками никогда не знаешь, у кого какая чертова роль согласно гендерным понятиям. Мы не разделяем роли и вообще не думаем в этом ключе. Она просто решила это сделать. И это было так мило", - поделилась она.

Стюарт и Мейер начали встречаться в августе 2019 года. Тогда ей сфотографировали в Нью-Йорке за поцелуем. Официально заявили об отношениях в октябре 2019 года, когда Мейер опубликовала в Instagram черно-белый снимок с поцелуем. Стюарт и Мейер познакомились на съемочной площадке семь лет назад. Актриса сделала каминг-аут на шоу Saturday Night Live четыре года назад.