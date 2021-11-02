Кристен Стюарт обручилась с подругой-сценаристкой

 
Ексклюзивы
1/5
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 576
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3150
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2934
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 819
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 8839
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 963
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2124
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 2097
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 4752
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 3087
Фото
Все фото
7
11
5
5
6
Зинченко с любимой показали 3-месячную дочь: трогательные фото
Зинченко с любимой показали 3-месячную дочь: трогательные фото
Кейт Миддлтон покорила кобальтовым синем платьем: предлагаем 10 похожих украинских
Кейт Миддлтон покорила кобальтовым синем платьем: предлагаем 10 похожих украинских
Джессика Симпсон показала &quot;неузнаваемую версию&quot; себя в годовщину трезвости
Джессика Симпсон показала "неузнаваемую версию" себя в годовщину трезвости
Каминская удивила фанатов нежными снимками с экс-мужем
Каминская удивила фанатов нежными снимками с экс-мужем
17-летняя дочь Моники Белуччи поразила сеть откровенным позированием
17-летняя дочь Моники Белуччи поразила сеть откровенным позированием
Видео
Все видео
Кого подвели поклонники в девятом эфире "Танців з зірками"
Кого подвели поклонники в девятом эфире "Танців з зірками"
В двух версиях: участница "Х-Фактора" представила mood video на двуязычную песню
В двух версиях: участница "Х-Фактора" представила mood video на двуязычную песню
Культовая группа ABBA ошарашила фанов заявлением
Культовая группа ABBA ошарашила фанов заявлением
"Непокорная" внучка Фокина дерзко извивалась в новом клипе
"Непокорная" внучка Фокина дерзко извивалась в новом клипе
С Пэрис Хилтон и экс-женой: Андре Тан поделился архивными кадрами по случаю 39-летия
С Пэрис Хилтон и экс-женой: Андре Тан поделился архивными кадрами по случаю 39-летия
Интервью
1/5
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 5292
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3933
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1116
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 999
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 810
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
02 ноября 2021
Просмотров: 54
Оуен не останній
– Ти так пручаєшся, наче я тебе в Бердичів посилаю, – каже керівник на попередній роботі. 18 серпня 2004-го наша футбольна збірна ...
вторник, 02 ноября 2021 21:26

Кристен Стюарт обручилась с подругой-сценаристкой
5

  Комментировать

Американская актриса 31-летняя Кристен Стюарт, получившая популярность благодаря участию в фильмах "Сумерки" и "Спенсер", выходит замуж. Она обручилась со сценаристкой Дилан Мейер, с которой вместе уже два года.

Мейер сделала предложение Стюарт, а кинозвезда согласилась выйти за нее замуж. Радостной новостью актриса поделилась в интервью американскому ведущему Говарду Стерну.

"Мы женимся, мы однозначно собираемся это сделать. Я очень хотела, чтобы мне сделали предложение. Думаю, что она это почувствовала и сделала это. Это было так мило, она очень хорошо справилась. Мы женимся, вот что у нас происходит", - сказала она в интервью The Howard Stern Show, сообщает People.

Американская актриса Кристен Стюарт, получившая популярность благодаря участию в фильмах "Сумерки" и "Спенсер", заручилась со сценаристкой Дилан Мейер
Фото: instagram.com/spillzdylz
Стюарт с Мейер вместе уже два года
Американская актриса Кристен Стюарт, получившая популярность благодаря участию в фильмах "Сумерки" и "Спенсер", заручилась со сценаристкой Дилан Мейер
Стюарт с Мейер вместе уже два года
Актриса сделала каминг-аут на шоу Saturday Night Live четыре года назад

Стюарт призналась, что не настаивала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотни роз и дизайнерское кольцо: Кардашьян показала, как делал предложение любимый

"Я не говорила, что я должна быть той, кому сделают предложение. Вы меня понимаете? С двумя девушками никогда не знаешь, у кого какая чертова роль согласно гендерным понятиям. Мы не разделяем роли и вообще не думаем в этом ключе. Она просто решила это сделать. И это было так мило", - поделилась она.

Стюарт и Мейер начали встречаться в августе 2019 года. Тогда ей сфотографировали в Нью-Йорке за поцелуем. Официально заявили об отношениях в октябре 2019 года, когда Мейер опубликовала в Instagram черно-белый снимок с поцелуем. Стюарт и Мейер познакомились на съемочной площадке семь лет назад.

Актриса сделала каминг-аут на шоу Saturday Night Live четыре года назад.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кристен Стюарт обручилась с подругой-сценаристкой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу

"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
 Просмотров: 17883
В &quot;Дії&quot; появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
5
 Просмотров: 8839
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
 Просмотров: 8352
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена 1 Просмотров: 7515
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
5
 Просмотров: 6273
Знаменитости
Нерешительные и после 30 живут с родителями: Андраде сходила на свидание со словенским "холостяком"
Нерешительные и после 30 живут с родителями: Андраде сходила на свидание со словенским "холостяком" Просмотров: 27
Зинченко с любимой показали 3-месячную дочь: трогательные фото
Зинченко с любимой показали 3-месячную дочь: трогательные фото
7
 Просмотров: 540
Кейт Миддлтон покорила кобальтовым синем платьем: предлагаем 10 похожих украинских
Кейт Миддлтон покорила кобальтовым синем платьем: предлагаем 10 похожих украинских
11
 Просмотров: 432
Джессика Симпсон показала "неузнаваемую версию" себя в годовщину трезвости
Джессика Симпсон показала "неузнаваемую версию" себя в годовщину трезвости
5
 Просмотров: 864
Каминская удивила фанатов нежными снимками с экс-мужем
Каминская удивила фанатов нежными снимками с экс-мужем
5
 Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
6
Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ
4
Еще один вице-премьер подал в отставку
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
2
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
1
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
Голосов: 43803
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть