Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят

5 февраля португальский спортсмен, пятикратный обладатель "Золотого мяча" и один из величайших игроков в истории футбола Криштиану Роналду отмечает день рождения. Форварду "Ювентуса" и сборной Португалии исполнилось 37 лет.

Футболист является одним из самых успешных, богатых и влиятельных людей планеты. А в 2021 году он был признан звездой с самой дорогой рекламой в Instagram. На страницу Роналду подписаны более 388 млн человек, а за один рекламный пост спортсмен получает $1,6 млн.

Gazeta.ua рассказывает о детстве звездного спортсмена и почему его жизнь учат на одном из предметов в канадском университете.

1. Полное имя футболиста – Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Поэтому Роналду – не фамилия, а его второе имя. Отец будущей знаменитости был поклонником 40-го американского президента Рональда Рейгана и решил назвать сына в его честь.

2. Семья Роналду жила в нищете. Его мать работала кухаркой, а отец – садоводом. Супруги воспитывали четырех детей: старшего сына Угу, сестер Эльму и Лилиану и младшего Криштиану, которым приходилось делить одну комнату на всех.

3. В 11 лет спортсмен жил в футбольном интернате лиссабонского "Спортинга". Семью видел раз в три месяца. Иногда еды воспитателям интерната не хватало, поэтому они ходили в McDonald's поблизости и просили дать что-нибудь поесть. Когда Роналду разбогател, то нашел работниц заведения, чтобы их отблагодарить.

Фото: Reuters

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4. Футболист так и не окончил школу. В 14 лет его исключили за то, что бросил стулом в учителя. Как признался португалец: поступил так, потому что педагог его не уважал. Впоследствии Роналду полностью сосредоточился на спорте и к школьным занятиям так и не вернулся.

5. В 2015 году в честь португальца назвали галактику. Группа ученых из Университета Лиссабона, возглавляемая доктором Дэвидом Собралом, открыла галактику и назвала Cosmos Redshift 7, сокращенно - CR7. Ученые подтвердили, что таким образом проявили уважение к звездному спортсмену.

6. В Канаде Университет Британской Колумбии решил, что студенты должны тщательно изучить жизнь и карьеру Роналду. Они создали на факультете социологии отдельный предмет, посвященный пути футболиста.

7. Гражданская жена Роналду, аргентинская модель Джорджина Родригес, которая скоро родит близнецов любимому, рассказала, что сразу же делает футболист после пробуждения. Он целует всех четырех детей: Криштиану Роналду-младшего, Алану Мартину дос Сантос, Матео Роналду и Еву Марию Дос Сантос.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попал в скандал после матча АПЛ с "Брентфордом". Команда португальца накануне выиграла на выезде со счетом 3:1, однако вся футбольная общественность говорит о поведении звездного футболиста.