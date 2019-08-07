Крис Хемсворт вместе с сексуальным братом похвастался идеальным торсом

Фото: dailymail.co.uk

Актеры Лиам и Крис Хемсворты похвастались идеальными телами во время серфинга в австралийском городе Байрон-Бей. Звездных братьев называют самыми сексуальными в Голливуде.

Папарацци подловили Лиама, когда он переодевался и стоял в спущенном костюме для плавания. Крис, сыгравший Тора в одноименном фильме, стоял у самых джинсах возле машины. Его мускулы были в отличной форме, как подчеркнули поклонники.

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Также пользователи отметили, что на руке Лиама не было обручального кольца. Его жена Майли Сайрус сейчас находится на гастролях в США.

Представители студии Marvel поделились планами на 2020-2021 гг. В прокат выйдут фильмы о Торе, Черной Вдове, Черной Пантере и охотника на вампиров Блэйда. Анонс состоялся на фестивале комиксов Comic-Con International в Сан-Диего.