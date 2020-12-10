Крепатура и боль в спине. На что пошел Дмитрий Танкович ради батла с ребенком

Телеведущий Дмитрий Танкович рассказал, как осваивал гольф для съемок в шоу.

Батл в шоу "Діти проти зірок", которое показывает "Новий канал", снова "вышел" за пределы студии. Танкович и 14-летний Артем Соколов, чтобы посоревноваться, отправились в гольф-клуб. Там они выполнили задание, состоящее из 5 раундов игры, а по результатам вернулись в студию шоу.

"Смотришь на игру и кажется, что все так просто. Вот взял клюшку, ударил по мячу, а он полетел и попал в лунку. На самом деле, все гораздо сложнее. Я во время первой тренировки играл только попадания клюшкой в ​​мяч . Признаюсь, удавалось не сразу", - поделился ведущий.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Танкович готовился к участию в шоу

Кстати, Дмитрий начал заниматься с тренером всего за несколько недель до съемок в программе.

"После первых тренировок у меня была крепатура. Очень болела спина. Но потом я втянулся. Тренер меня поддерживал и радовался успехам. Мне так понравился гольф, что я даже пригласил жену и дочь поиграть", - добавил Дмитрий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорус Дмитрий Танкович рассказал, как женился на украинке

Во время батла телеведущему не хватило 1 балла, чтобы сравнять счет с ребенком. Но Танкович сказал, что совсем не стыдно проиграть чемпиону Украины по гольфу среди юниоров.

Певица Злата Огневич учит своих сторонников бережно относиться к природе и сортировать мусор. Вы не увидите артистку в норковой шубе и у мясного отдела в супермаркете. В шоу "Дети против звезд" она рассказала, как стала эко-сознательной.