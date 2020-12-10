"Кассиры благодарят" - Злата Огневич рассказала о своей суперспособности

Певица Злата Огневич учит своих сторонников бережно относиться к природе и сортировать мусор.

Вы не увидите артистку в норковой шубе и у мясного отдела в супермаркете. В шоу "Дети против звезд" она рассказала, как стала эко-сознательной.

"Началось все 3 года назад, когда я полностью отказалась от употребления мяса. Сейчас иногда ем морепродукты. Понимая важность сохранения планеты, отказалась от изделий из меха и начала сортировать мусор", - вспоминает исполнительница.

В магазин певица ходит не с пустыми руками.

"У меня есть около 10 эко-сумок, с которыми я хожу за покупками. Кассиры часто благодарят меня за эко-сознание. Приятно слышать такие слова", - говорит Огневич.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу Во время шоу артистка показала, как разбирается в маркировке на отходах и сортирует мусор.

Во время шоу артистка показала, как разбирается в маркировке на отходах и сортирует мусор.

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"Взрослые должны учить детей ходить в маркет с эко-сумкой, брать с собой емкость для напитков, проверять, тестируют косметику на животных, сортировать бытовые отходы и сдавать их на переработку", - считает певица.

Романтичная Злата Огневич раскрылась в mood video на трек "Океан" и рассказала о любви, от которой теряешь голову. "Океан" — это о простоте и легкости, но в то же время о испытаниях, которые приносит любовь.