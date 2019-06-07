Красная дорожка, Оскар и похвальные листы: как дети Мазур, Барбир, и Падалко закончили учебный год

Фото: пресс-служба

Недавно в украинских школах закончились праздничные и выпускные линейки. Дети телеведущих "1+1" - Аллы Мазур, Марички Падалко и Людмилы Барбир - в этом году также имели праздник последнего звонка.

Телеведущая "ТСН.Тиждень" Алла Мазур не пропустила выпуск своего 11-летнего сына Артема с 4-го класса. На школьный линейке дети танцевали вальс со своими родителями и получали премии Оскар за свои достижения.

Сын Аллы Мазур Артем получил Оскар за свои отличные знания в изучении немецкого языка, чем телеведущая невероятно гордится. Кроме этого, Артем на сцене станцевал брейк-данс, чем поразил не только маму, но и одноклассников с учителями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?"

"Постоял на голове, станцевал брейк, спел на украинском, английском, немецком, получил мини-Оскара от учительницы иностранного. Рубашка от всех этих упражнений выдернулась, и беспокоилась по этому поводу только мама - сын был занят более важными делами. Вдруг заметила: а сын же вырос", - поделилась Алла Мазур.

Ведущая "ТСН.Ранок" Маричка Падалко на своей соцстранице поделилась фото, где она стоит во дворе школы вместе с мужем и 3-я их детьми - 12-летним Михаилом, который закончил 6-й класс; 10-летней Марией, которая закончила 4-й класс и 8-летней Екатериной, которая закончила 2-й класс. Все дети держат в руках похвальные листы.

Автор: пресс-служба Маричка Падалко имеет 3-х школьников

"Во всех моих детей разная мотивация в обучении. Катя хотела похвальный лист, потому что просто интересно. Маша - отличница по жизни. А вот у Миши концепция - что живет он футболом, а учится для мамы. Именно поэтому он и сказал на последнем звонке, что это и есть настоящий день матери", - рассказала Маричка Падалко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самые востребованные профессии в мире

Сын ведущей утренней программы "Сніданок з 1+1" Людмилы Барбир 6-летний Тарас закончил подготовительную развивающую школу, где у него каждый день было по 5 уроков. Теперь пойдет в первый класс в специализированную школу с уклоном на иностранные языки.

"Поскольку это был 20-й юбилейный выпуск в нашей развивающей школе, то у детей было особенно торжественный праздник и красная дорожка. Как и для каждой мамы, этот день был очень трогательным, и я не могла не прослезиться, увидев, как мой Тарас с девочкой Марьяной проходят красной дорожкой и их презентуют, как выпускников. Это было хороший, яркий праздник. Дети танцевали вальс от которого мурашки побежали по спине", - рассказала Людмила Барбир.

Автор: пресс-служба Сын Людмилы Барбир 6-летний Тарас закончил подготовительную развивающую школу

2019-го украинские студенты-третьекурсники и выпускники, которые изучают медицину, будут здавать, кроме привычного тестирования "КРОК", еще 2 новых компоненты. Все они входят в Единый государственный квалификационный экзамен. В этом году его ввели впервые.