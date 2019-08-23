"Красивая мать двоих детей" - Светлана Лобода сексуально танцевала в откровенном наряде

Скандальная певица Светлана Лобода подразнила сеть сексуальными танцами.
Видео в откровенном наряде звезда опубликовала в Instagram.
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Лобода предстала перед камерой в соблазнительном боди с блестками. Наряд эффектно подчеркивал стройность звезды.
"Когда тебя нет - я танцую", - подписала публикацию певица.
Подписчики пришли в восторг от вида певицы и засыпали пост комментариями.
"Мать 2 детей, а такая красивая и стройная", "Светлана, вы идеальная", "Даже волосами танцуете", "Красивое, неземное создание", "Прекрасное чувство ритма", - пишут они.
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Недавно Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой на отдыхе, но поклонники рассмотрели на фото кучу фотошопа.
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