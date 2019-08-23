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пятница, 23 августа 2019 11:10

"Красивая мама 2 детей" - Светлана Лобода сексуально танцевала в откровенном наряде

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Скандальная певица Светлана Лобода подразнила сеть сексуальными танцами.

Видео в откровенном наряде звезда опубликовала в Instagram.

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Автор: @lobodaofficial
  Светлана Лобода похвасталась растяжкой
Светлана Лобода похвасталась растяжкой

Лобода предстала перед камерой в соблазнительном боди с блестками. Наряд эффектно подчеркивал стройность звезды.

"Когда тебя нет - я танцую", - подписала публикацию Светлана.

Подписчики пришли в восторг от вида певицы и засыпали пост комментариями.

"Мама 2 детей, а такая красивая и стройная", "Светлана, вы идеальная", "даже волосами танцуете", "красивое, неземное создание", "прекрасное чувство ритма".

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Недавно Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой на отдыхе, но поклонники рассмотрели на фото кучу фотошопа.

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