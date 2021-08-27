Красавица или Пиноккио: Стужук показала лицо после пластики

Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Лишь десять дней назад блогер 26-летняя София Стужук сделала пластическую операцию, а сейчас делится результатом перевоплощения.

Операцию по уменьшению кончика носа и удаления жира с век провел украинский хирург Эдгар Каминский. Стужук уже избавилась тейпов и швов, а теперь с тремя детьми уехала на отдых в Одессу.

София призналась, что изменить нос мечтала еще с 12 лет.

"Кажется, вывод, к которому я пришла - принятие не равно "забить" вроде "оставим все как есть"- это во-первых. А во-вторых, принятие - гораздо глубже и многограннее понятие, чем просто о внешности. Это о принятие своей личности, своей индивидуальности, своих эмоций, сильных и слабых сторон, желаний, мыслей, поступков ... это об отказе от вражды с самим собой ", - написала Стужук в Instagram и показала фотографии новой себя на отдыхе в Одессе.

Мысли подписчиков относительно исхода операции разделились:

"Носик реально вышел шикарным", "Выглядит, как пластмассовый", "Пиноккио".

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В марте блогер София Стужук увеличила свою грудь до четвертого размера. Впечатлениями от искусственных прелестей поделилась с подписчиками.