Кортни Кардашьян игриво позировала в кружевном лифчике

Фото: Instagram.com/kourtneykardash

Американская светская львица 42-летняя Кортни Кардашьян взбудоражила воображение поклонников "горячими" селфи, которые опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда игриво позировала в кружевном лифчике и с распущенными волосами. На снимках Кортни беззаботно улыбается, демонстрируя декоративное серебристое напыление на верхних зубах.

Наверное, романтические отношения с музыкантом 45-летним Трэвисом Баркер и является залогом ее веселого настроения.

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Влюбленные, американская звезда реалити 42-летняя Кортни Кардашьян и музыкант 45-летний Трэвис Баркер, часто демонстрируют чувства друг к другу в Instagram. Недавно Кортни опубликовала фотографии, на которых собственноручно набивает любимому очередную татуировку.