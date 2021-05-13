Кардашьян собственноручно набила тату любимому

Фото: Instagram.com/kourtneykardash

Влюбленные, американская звезда реалити 42-летняя Кортни Кардашьян и музыкант 45-летний Трэвис Баркер, часто демонстрируют чувства друг к другу в Instagram.

Недавно Кортни опубликовала фотографии, на которых собственноручно набивает любимому очередную татуировку.

Среди многочисленных тату на руке музыканта появилось самое романтическое. Кортни выбила фразу "Я люблю тебя".

В посте Кардашьян лаконично отметила: "Я делаю тату".

Трэвис одобрительно оценил мастерство любимой, о чем заявил в комментарии под фотографиями.

"Женщина со многими талантами", - написал музыкант.

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Американская звезда реалити Кортни Кардашьян и музыкант Трэвис Баркер встречаются лишь несколько месяцев. Однако Трэвис уже публично признавался телезвезде в любви и набил татуировку с ее именем.