Корсет не удержал пышный бюст. Астафьева засветила обнаженную грудь во время съемок шоу

Для выступления в шоу одного из украинских каналов артистка выбрала откровенный наряд. Фото: instagram.com/da_astafieva

Певица и звезда Playboy 35-летняя Даша Астафьева приняла участие в съемках новогоднего шоу, во время которых сверкнула пышной грудью.

Для выступления в шоу одного из украинских каналов артистка выбрала откровенный наряд. Звезда надела черный мини-комбинезон и корсет с пикантным декольте. Дополнила образ черными перчатками, ярким макияжем и красной помадой.

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Астафьева должна была исполнить песню с пропущенными словами. И во время этого выполнять тренировки на беговой дорожке. Артистка настолько увлеклась исполнением песни, что забыла о том, что она без нижнего белья, и засветила грудь.

Украинская певица, модель и актриса 35-летняя Даша Астафьева порадовала поклонников откровенными снимками с отдыха. Звезда разместила в Instagram фото, сделанные на отдыхе в Доминикане. На них позирует под зелеными листьями тропического растения в голубом бикини, демонстрируя свои женственные формы.