Короткие шортики и длинные ноги: Настя Каменских занимается спортом на отдыхе

Артистка Настя Каменских с загорелой фигурой в черном бикини тренируется даже на отдыхе.

Сейчас она вместе с мужем Потапом наслаждается отпуском в Мексике. Каменских занялась спортом и поделилась с фанатами фото в Instagram.

Певица запостила несколько фото, на которых предстает в коротких синих шортах, топе и оранжевых кроссовках.

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Автор: instagram.com/kamenskux Більше читайте тут: https://tsn.ua/glamur/sportivna-nastya-kamenskih-pokazala-dovgi-nogi-u-korotkih-shortikah-1475346.html Звезда запостила несколько фото, на которых предстает в коротких синих шортах, топе и оранжевых кроссовках

"Доброго спортивного утра! Спорт – уже давно неотъемлемая часть моей жизни. Даже в самые загруженные периоды я всегда нахожу время на пробежку, комплекс упражнений, растяжку, или на целостную спортивную тренировку в зале. Особенно люблю утренние тренировки – это 100% гарантия отличного настроения на весь день! А спорт во время отдыха на свежем воздухе, да еще и в любимой Мексике – это вообще", – рассказала фолловерам Каменских.

Автор: instagram.com/kamenskux Більше читайте тут: https://tsn.ua/glamur/sportivna-nastya-kamenskih-pokazala-dovgi-nogi-u-korotkih-shortikah-1475346.html Звезда запостила несколько фото, на которых предстает в коротких синих шортах, топе и оранжевых кроссовках

Настя Каменских опубликовала в Instagram новое пляжное фото из Мексики. На нем счастливая артистка позирует в черном бикини на побережье. Ее пляжный лук дополнили прическа с афрокосичками и солнцезащитные очки.