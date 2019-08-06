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вторник, 06 августа 2019 14:08

"Королева вернулась" - утонченная Анджелина Джоли снялась в соблазнительной фотосессии
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Анджелина Джоли снялась для обложки глянцевого журнала Elle
Фото: @elleusa
Анджелина Джоли снялась для обложки глянцевого журнала Elle
Анджелина Джоли снялась для обложки глянцевого журнала Elle
Анджелина Джоли снялась для обложки глянцевого журнала Elle

Голливудская звезда 44-летняя Анджелина Джоли справилась с депрессией и снова вернулась к работе.

Знаменитость украсила собой обложку глянца Elle USA и дала изданию небольшое интервью.

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Джоли позировала в нескольких стильных образах. На одном из фото звезда предстала в бежевом тренче, на другом - в черном платье рядом 2-мя большими собаками.

На лице Анджелины был яркий макияж, на голове изящная укладка.

Поклонники Джоли не остались в стороне и начали активно комментировать новые фото звезды.

"Королева вернулась", "прекрасна, как всегда", "простая, но роскошная", "самая красивая женщина во всем мире", "я люблю эту женщину".

Голливудская актриса Анджелина Джоли украсила обложку Elle. Также на страницах свежего журнала опубликовано ее проникновенное эссе. В нем рассказывает, как стать сильной женщиной в реалиях современного мира.

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