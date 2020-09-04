Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками

Модель родом из Калифорнии, США, 20-летняя Вайолет Саммерс поражает подписчиков эротическими фотографиями. Публикует снимки в Instagram.

Саммерс позирует в голубовато-белом минибикини. Ее волосы распущены.

Фото: instagram.com/violets.tv

Поклонники Саммерс в комментариях пишут, как восхищаются ее стройной фигурой, пышными формами и откровенными образами.

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Вайолет начала работать моделью с юного возраста. Подписчиков в ее Instagram насчитывается более 7,8 млн.

Итальянский инженер аэрокосмической отрасли 32-летняя Алексис Муччи поражает подписчиков откровенными фото. Публикует их в Instagram. На серии снимков модель позирует только в черных трусах, щеголяя пышными формами. Образ дополнила соломенной шляпой.