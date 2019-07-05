"Копия матери" - Регина Тодоренко впервые показала фото с матерью

Фото: @reginatodorenko

Украинская телеведущая Регина Тодоренко очаровала сеть семейным снимком с матерью Ириной Тодоренко.

Снимки из итальянского города Сорренто знаменитость опубликовала в Instagram.

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Мать звезды приехала в Италию на свадьбу дочери и Влада Топалова.

Пользователи сети засыпали семью Тодоренко комплиментами.

"Такое теплое фото", "Прекрасные женщины на прекрасном фоне", "Выглядите, как подружки", "Копия матери", "Какой роскошный кадр", - пишут они.

В сети появилось видео с итальянской свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова. В ролике девушка дает трогательный обет любимому.