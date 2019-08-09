Компенсация в несколько миллионов долларов: Леди Гагу обвинили в воровстве

Леди гагу обвинили в плагиате. Фото: viva.ua

Американская певица Леди Гага оказалась в эпицентре скандала.

Знаменитость обвинили в том, что мелодия к оскароносного трека Shallow из фильма "Звезда родилась" была украдена у другой песни, сообщило издание Page Six.

Музыкант Стив Ронсен обвинил Леди Гагу в плагиате. По словам мужчины, трек Shallow записали на основе его песни Almost.

Ронсен требует компенсацию в размере нескольких миллионов долларов.

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Леди Гагу такое заявление вывело из себя. Звезда считает, что комбинация из 3 аккордов встречается и в других известных песнях. Гага обратилась за помощью к юристам.

"Ронсен и его адвокат пытаются легко заработать на успешной артистке. Это позорно и неправильно", - прокомментировал инцидент защитник певицы.

Недавно певица Леди Гага сходила на свидание с новым бойфрендом. Папарацци подловили пару во время посещения кафе в Лос-Анджелесе. Они сидели на террасе и не обращали внимания на прохожих.